Malore improvviso mentre è in bicicletta salvato da un’automobilista

(Di domenica 7 luglio 2024) Montecatini Terme, 7 luglio 2024 – Quell’uomo steso per terra, accanto alla sua, stava per morire. Lei non lo sapeva, eppure qualcosa le ha detto che, nonostante i clacson degli automobilisti in coda, sarebbe dovuta tornare indietro per salvarlo. L’uomo, 69 anni, originario del Togo, deve la vita a una donna che stava transitando in via Maratona, dove lui è stato colto da un, causato da un edema polmonare. Se non ci fosse stata questa persona, lui sarebbe morto tra i passanti indifferenti. Pochi giorni fa l’uomo, residente in Italia da sei anni, e seguito da una cooperativa, doveva raggiungere a Buggiano un amico italiano che lo avrebbe accompagnato a fare delle visite mediche. Ma il ciclista, di solito estremamente puntuale e pignolo, non arrivava.