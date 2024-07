Speak No Evil | data d’uscita italiana e nuovo poster

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 6 luglio 2024) Universal Pictures ha ufficializzato laperNo, il remake hollywoodiano del celebre horror danese. Il film sarà distribuito nelle nostre sale a partire dall’11 settembre, l’annuncio è arrivato in concomitanza con il lancio delufficiale (lo trovate in fondo alla pagina). Remake americano dell’omonimo film del 2022 diretto dal regista danese Christian Tafdrup (qui la recensione),NOracconta la storia di una famiglia americana in vacanza in Italia, i cui componenti sono Ben e Louise Dalton – rispettivamente Scoot McNairy (Argo, A Quiet Place) e Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro) – e l’estroversa figlia Agnes (Alix West Lefler, The Good Nurse). Durante la vacanza fanno conoscenza con una famiglia inglese che li invita a trascorrere un fine settimana in un’idilliaca casa di campagna.