Mottola rievoca la traslazione di Thomas Becket risalente al 7 luglio 1220 Domani

(Di sabato 6 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Domenica 7, dalle 18:30, atmosfere medievali e corteo al termine della Strapanoramica nella città dell’arcivescovo di Canterbury. È il giorno delladel corpo di. Oggi come nove secoli fa.un avvenimento datato 7e, ancora una volta, celebra lo stretto legame con il suo Santo patrono. All’epoca, l’evento fu celebrato con grande solennità e parteciparono molte figure di rilievo. Su tutte, il re Enrico III e importanti dignitari della Chiesa. Da quel momento in poi, la tomba didivenne una delle principali mete di pellegrinaggio in Europa. Da qui il programma messo a punto per domenica prossima: alle 18.30 l’arrivo degli Sbandieratori e di alcuni figuranti che apriranno la Strapanoramica mottolese – organizzata dall’Asd “Correre è salute” presieduta da Maria Ciquera – che corre appunto nella città dell’arcivescovo di Canterbury.