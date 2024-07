Fiorentina lunedì il via alla stagione I convocati e tutte le novità per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 - E' ormai tutto pronto per il ritiro estivo della, che tecnicamente cominceràmattina con le classiche visite mediche di routine, volte a ottenere l'idoneità agonistica per la prossima. I 31da mister Pdino si presenterannospicciolata al Viola Park per i primi due giorni di test. Il primo allenamento vero e proprio è previsto per il pomeriggio di martedì. Dell'elenco fanno parte diversi giovani che lo scorso anno erano in Primavera e nell'Under 18. Pdino li vuole monitorare da vicino. Si tratta del portiere Leonardelli, dei difensori Baroncelli e Kouadio, dell'esterno Fortini e degli attaccanti Caprini e Rubino. Tutti classe 2005 e 2006. Presenti poi tutti i rientri dai prestiti: da Lucchesi a Pierozzi e Distefano, passando per Krastev, Bianco, Amatucci e Dalle Mura.