Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09 | 45

(Di venerdì 5 luglio 2024)5 LUGLIOORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCONE REGOLARE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI Più AVANTI DA FIORENTINI A PORTONACCIO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, NEI DUE CASI, IN DIREIZONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA, CODE IN DIMINUZIONE SULLA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI STESSA SITUAZIONE, AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI INFINE SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.