Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:45 (Di venerdì 5 luglio 2024) Viabilità 5 LUGLIO 2024 ORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CIRCOLazioNE REGOLARE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI Più AVANTI DA FIORENTINI A PORTONACCIO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, NEI DUE CASI, IN DIREIZONE TANGENZIALE EST CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, CODE IN DIMINUZIONE SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NEWTON, VERSO L’EUR PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI STESSA SITUAZIONE, AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI INFINE SULL’AURELIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 09:15 - 00 DI DOMENICA 7 LUGLIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 30 E FINO A 30 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE LA PROTESTA COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL IN REGIONE, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. 00 DI SABATO 6 E TERMINA ALLE ORE 21. LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIA ALLE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08:45 - LO SCIOPERO COINVOLGE ANCHE IL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, IN QUESTO CASO L’AGITAZIONE INIZIA ALLE 21. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA TOR CERVARA A TOGLIATTI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST ALTRO INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA ANCHE DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER DOMENICA 7 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE, IN ORARIO SERALE E NOTTURNO A PARTIRE DALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2024 ore 08:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN ENTRATA A ROMA SI SONO FORMATE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCOROD A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SI RALLENTA POI SULLA STATALE PONTINA DACASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA TUTTO IN DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA DA TOR CERVARA A FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST INFINE, SUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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