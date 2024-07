Scotto | Lunedì visite mediche per Rafa Marin e Spinazzola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Giovanni, giornalista de Il Roma ed esperto di mercato, tramite il proprio profilo Twitter ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “a Roma ledicon il Napoli. All’esterno sinistro biennale secco a 1.8 milioni più bonus. Non ci sarebbe opzione per il terzo anno. Entrambi saranno martedì a Castel Volturno per la prima giornata del raduno cone test atletici. Oggi il Napoli dirama la lista dei convocati, c’è anche Osimhen, che dovrebbe arrivare mercoledì e partire per il ritiro di Dimaro, ma i piani non cambiano e sarà ceduto. Per Buongiorno (5 anni per 2.5 milioni) si lavora ancora dopo il disturbo dell’Inter e la conferma della volontà del calciatore di scegliere il Napoli. Da trovare una soluzione per la clausola rescissoria, chiesta dal giocatore e che il club azzurro non vuole mettere nel contratto.