Morbillo | un potente anticorpo potrebbe bloccare l’infezione ecco come

(Di venerdì 5 luglio 2024) Medicina: trovato unrivoluzionario che può essere risolutivo nella lotta contro la malattia delUn team di scienziati americani ha fatto una scoperta cherivoluzionare la lotta contro il, una delle malattie più contagiose e mortali per i bambini in tutto il mondo. La ricerca, condotta dal Center for Vaccine Innovation del La Jolla Institute for Immunology (LJI) negli Stati Uniti, ha identificato un, denominato mAb 77, capace didaimpedendo la fusione tra il virus e le cellule bersaglio umane.-Ansa- Notizie.comGrazie alla microscopia crioelettronica, gli scienziati sono riusciti a osservare per la prima voltail virus delattacca le cellule umane el’mAb 77 interviene per prevenire questo processo.