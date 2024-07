Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 5 luglio 2024) La scoperta deidelGli archeologi, lavorando aHoo in Inghilterra, hanno rinvenuto frammenti di undi rame del VIdalla Turchia. Questa scoperta potrebbe svelare dettagli sulla vita nel primo Medioevo. Il contesto diHooHoo è celebre per la sepoltura a nave del VII, emersa nel 1939 e resa nota dal film “The Dig”. È parte di un complesso con 18 tumuli funerari contenenti gioielli, monete e oggetti importati come ilBromeswell. Il Bromeswell Bucket e la sua provenienza Il Bromeswell Bucket è più antico della celebre L'articolo Idi undel VIHoo proviene da News Nosh. .