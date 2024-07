Ferragni rompe il silenzio sulla beneficenza | Separare nettamente Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le società TBS Crew Srl e Fenice Srl, che fanno capo a Chiara, in una nota in cui riferiscono l'esito del procedimento davanti all'Antitrust per il caso uova di Pasqua, spiegano che «in riferimento all'attività di comunicazione relativa a iniziative benefiche», «hanno deciso dile attività commerciali da quelle benefiche, impegnandosi ad astenersi dallo svolgimento di operazioni in cui attività commerciali siano connesse ad attività benefiche e, con specifico riferimento a quest'ultime, a darne illustrazione in apposita sezione dei rispettivi siti web di prossima creazione». «La presentazione e formulazione degli impegni - continua la nota - è stata vista come occasione sia per un'evoluzione interna alle aziende sia per individuare un 'modello di comportamentò che possa fungere da benchmark per l'intero settore dell'influencer marketing».