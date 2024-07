Al via l’Emilia-Romagna Festival Sul palco i musicisti coreani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo l’anteprima sold-out della scorsa settimana nel chiostro del palazzo vescovile con il pianista Ramin Bahrami, al via ufficialmente questa sera la 24esima edizione del. Appuntamento alle 21 nella chiesa di San Domenico, dove si esibirà in concerto la Seongnam Philarmonic Orchestra, rinomata orchestra coreana, condotta da Nanse Gum, accompagnata da Maria Solozobova al violino solista e da Min Ji O all’haegum – uno strumento della tradizione coreana, noto per il suo suono sottile. Il programma spazierà da Mozart al compositore coreano Jung Jae-Min, nel segno della continuità e del rapporto fecondo tra queste culture diverse. L’Orchestra, fondata nel 2003 nella città di Seongnam, promuove da anni una serie di programmi di livello mondiale, riuscendo a guadagnarsi il sostegno attivo dei suoi stessi concittadini.