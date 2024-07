Tour de France 2024 la sesta tappa veloce va a Dylan Groenewegen

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024)vince in volata ladelde, la Macon-Digione di 188 km. L’olandese del team Jayco AlUla si impone davanti a Biniam Girmay e terzo Fernando Gaviria. Jasper Philipsen è stato declassato per sprint irregolare, perché ritenuto colpevole di una manovra scorretta, secondo la giuria, per aver chiuso Wout Van Aert durante la volata. Lo sloveno della Uae team Emirates Tadej Pogacar conserva la maglia gialla di leader con 45? di vantaggio sul belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) e 50? sul danese Jonas Vingegaard (Visma lease a bike). Domani settima frazione, una cronometro individuale di 25 km con partenza da Nuits Saint Georges e arrivo a Gevrey Chambertin. “Ieri ero molto deluso da me stesso, oggi sono uscito al momento giusto.