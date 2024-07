Scuola a Caserta | bambini in edificio privato soluzione tra traffico e caos

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024). Non si placano le polemiche intorno allaLombardo Radice. Dalle ultime dichiarazioni degli amministratori locali appare che lasia stata individuata all’interno dell’exKing House sito in via Giannone. Ed è proprio questa scelta che ha generato forti perplessità da parte dei genitori deiin quanto lo stabile adibito ad abitazioni private, ad uffici e studi professionali non si presenta adeguato alle effettive esigenze dei. Lo stesso consigliere Maurizio Del Rosso – con una nota – parla nuovamente di incapacità amministrativa da parte dell’ente il quale sembra trascurare che l’in questione è uno stabile situato di fronte allaelementare De Amicis. Ne deriverebbe un veroe gravi problematiche die ordine pubblico.