RisorgiMarche musica per domani La rassegna apre con Dardust

(Di giovedì 4 luglio 2024) È tempo di concerti sui prati. È l’ora di, Colapesce Dimartino, Dolcenera e Daniele di Bonaventura sono alcuni dei nomi che coloreranno l’ottava edizione del festival per la rinascita delle comunità colpite dal sisma. "A otto anni dalla nascita,vuole continuare ad essere quella straordinaria esperienza di cammino,e comunità – afferma Neri Marcorè, ideatore della manifestazione con Giambattista Tofoni –. Dal rapporto con l’ambiente all’inclusione sociale, ogni singolo appuntamento darà modo a tutti, artisti compresi, di respirare un’atmosfera speciale, in luoghi bellissimi". "Quest’anno, ai partner storici come Anffas Sibillini Onlus e il Microbiscottificio Frolla, si aggiunge Birracca, un’impresa sociale che crea opportunità di inclusione lavorativa per giovani con diagnosi di autismo", annuncia Tofoni.