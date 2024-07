Orrore nel Beneventano uomo decapita il fratello e getta la testa in strada

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)nelillain. In corso le indagini per capire il movente del gesto Un crimine efferato ha scosso la comunità di Pannarano, in provincia di Benevento. Nella tarda serata di ieri, undi 59 anni ha ucciso il65enne a coltellate, per poirlo e lanciare la suadal balcone. L’omicida, dopo il macabro gesto, ha chiamato i carabinieri confessando l’accaduto. I fatti si sono svolti all’interno dell’abitazione dei due fratelli, in via Piano. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due fratelli, sarebbe scoppiata l’ennesima lite. Lite che è degenerata in una furia omicida. L’assassino ha afferrato un coltello e, dopo aver aspettato che ilsi addormentasse, lo ha colpito a morte.