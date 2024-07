Milan il calendario per la Serie A 2024 25 | ecco quando sarà il derby con l’Inter

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilsi prepara a iniziare un’altra stagione: ilcone non solo, tutto ilrossonero per la/25 La stagione 2023/24 è stata particolarmente complessa per ilma ora i rossoneri si preparano a iniziare subito la prossima annata. La LegaA ha infatti annunciato tutto ilper la stagione/25: il campionato inizierà il 17/18 agostoe terminerà il 25 maggio 2025. La prima partita della squadra di Fonsecacontro il Torino, l’ultima contro il Monza. In mezzo tante altre sfide di livello, tra cui i duecontro. Quello di andataalla quinta giornata di campionato (21/22 settembre), quello di ritorno alla ventitreesima (1/2 febbraio 2025). Da sottolineare anche le due sfide contro la Juventus alla tredicesima e ventunesima giornata.