Coppa Italia il debutto con il Padova

(Di giovedì 4 luglio 2024) La stagione del Cesena inizierà domenica 4 agosto. Salvo anticipi o posticipi, le luci al Manuzzi si accenderanno per il turno preliminare di, con il Cavalluccio, migliore fra le tre promosse dalla C alla B, che sfiderà il, la migliore fra le seconde classificate sella serie C appena conclusa. In palio i trentaduesimi e la sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona, domenica 11 agosto. Il Cesena, inserito nella parte superiore del tabellone, se dovesse uscire vincente dal Bentegodi, andrebbe a sfidare (mercoledì 25 settembre) una tra il Frosinone e il Pisa, entrambe avversarie della prossima serie B, per poi incrociare i tacchetti contro l’Atalanta agli ottavi, in gare di andata e ritorno, mercoledì 4 e 18 dicembre. Non soltanto i bianconeri del neo mister Mignani, in campo per il turno preliminare del 4 agosto, ci saranno altre 4 partite, quelle che coinvolgono le squadre che nella scorsa stagione militavano in serie C.