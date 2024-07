Amazfit lancia una campagna innovativa per le Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 4 luglio 2024)è uno dei tre marchi di Zepp Health Corporation, leader mondiale nella tecnologia indossabile. L’azienda offre smartwatch all’avanguardia, potenziati da intelligenza artificiale generativa In occasione dellelancerà unatelevisiva in Italia, Germania, Spagna e Francia tra giugno e luglio, focalizzata sull’Balance, il primo smartwatch con un sistema operativo basato su Large Language Model. Lasarà diffusa su televisione, Internet e stampa, e l’agenzia M2Communications è responsabile del concept creativo e dell’implementazione dello spot televisivo. Nuovi brand ambassador e tecnologie avanzate per il successo globaleannuncia inoltre l’ingresso di due nuovi brand ambassador internazionali: Morgan Pearson e Yemaneberhan “Yeman” Crippa.