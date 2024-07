AEW | Ricochet verso la firma segnali di un imminente trasferimento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 luglio 2024), uno dei wrestler più talentuosi della scena attuale, sembra destinato a lasciare la WWE per approdare alla AEW. Idi questosono numerosi e indicano che le trattative sono in fase avanzata. L’annuncio di Fightful Select Nel mese di giugno, Fightful Select ha riportato chestava concludendo il suo periodo con la WWE e si prevedeva il suo ingresso in AEW. Il suo contratto è scaduto alla mezzanotte del 1° luglio, impedendogli così di apparire all’evento AEW x NJPW Forbidden Door. Sul discord di Fightful Select, Sean Ross Sapp ha confermato chenon era previsto per lo show. Tuttavia, è atteso presto nella compagnia e ci sono stati movimenti interessanti a riguardo. L’agente diè stato visto nel backstage della AEW questa settimana e sembra essere il mediatore delle trattative tra le due parti.