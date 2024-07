6 rischi causati da caldo eccessivo e afa | come prevenire

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’estate e le sue belle giornate, a volte, possono sfociare in ondate die afa. In questo caso è bene saper gestire la situazione ed evitare ipiù comuni con conseguenze, tutt’altro, che trascurabili.e afa possono essere nemici dell’organismo, soprattutto quando si mostrano eccessivi e prolungati. A soffrire sono i soggetti più fragili, sicuramente, ma non sono da escludere conseguenze importanti anche sulle persone più sane. A tal proposito è bene chiarire quali siano ipiù comuni e soprattuttoriuscire a prevenirli ed evitarli. A fare il punto sulla situazione anche gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale.@Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagI disturbi “sconosciuti”dae afa In Italia il grandepotrebbe toccare a luglio anche i 40°C, il che può trasformarsi in un serio problema per anziani, bambini, persone con patologie e, in certi casi, anche nelle persone più sane.