Saldi da cambi a prezzi il vademecum Confcommercio per acquisti sicuri

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (askanews) –alle porte. Il 6 luglio prendono il via gliscontati e arriva, con l’occasione, ildie Federazione Moda Italia con alcuni principi di base per evitare brutte sorprese.: la possibilità diare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.