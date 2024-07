MotoGP Yamaha | Rins non ce la fa per il GP di Germania al suo posto Gardner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Vittima di un highside sul circuito di Assen in occasione del GP d’Olanda, Alexè stato operato al polso destro e non potrà gareggiare al Sachsenring. Al suo, in sella allain occasione del GP didi, ci sarà dunque Remy, campione del mondo in Moto2 nel 2021. “Innanzitutto spero che Alex si riprenda al più presto: gli auguro il meglio. Sono molto entusiasta di questa sfida e ringrazioper il pensiero. Tornare inè sempre bello e approfitterò di quest’opportunità per imparare, essendo per me una moto nuova. Non vedo l’ora di godermi il weekend” ha detto l’australiano. “L’intervento è riuscito e spero di tornare presto” ha invece dichiarato Alex. In merito alle sue condizioni, ha fatto chiarezza anche il team director Massimo Meregalli: “La squadra è sollevata che le ferite riportate nell’highside non siano più gravi di quello che sono.