La parata della vita di Mert Gunok

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A volte si riesce a riscrivere la storia di una carriera con una sola giocata, un guizzo, un numero a effetto. Risulta più facile per chi trova il gol, ma talvolta è anche il destino dei grandi portieri. Ed è risultato immediato, per un vecchio lupo di mare come Ralf Rangnick, paragonare il guizzo sensazionale dia quello che ha consentito a Gordon Banks di rimanere nella leggenda, la sensazionalesul colpo di testa di Pelé durante i Mondiali del 1970: “Non abbiamo avuto la fortuna necessaria, credo che se la partita fosse andata ai supplementari avremmo vinto. Abbiamo avuto il tempo di segnare il pareggio, ma è difficile quando nella porta avversaria trovi Gordon Banks”, ha detto il commissario tecnico dell’Austria, rendendo palese il proprio rammarico.