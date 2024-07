Ci si può abbronzare quando è nuvoloso? La risposta del prof di Fisica Vincenzo Schettini | Ecco cosa succede ai raggi UV – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chi l’ha detto che non ci si puòancheil cielo è coperto dalle nuvole? A sfatare questo falso mito è ilessor, influencer sulla pagina «Lache ci piace» e ormai volto noto della Tv, dopo il successo de «Ladell’amore» su Rai2. In unpubblicato sul suo canale TikTok, il fisico spiega innanzitutto perché ci abbronziamo: «Il sole emette radiazioni elettromagnetiche e, tra tutte le lunghezze d’onda, quella corrispondente alla variazione ultravioletta è quella che prevalentemente ci fa», spiega. Attenzione, però: iUV non solo ci fannoma – ricorda il fisico e influencer – «danneggiano la nostra pelle».inveceil cielo è coperto di nuvole? «, buona parte della radiazione del sole non riesce ad attraversare le nuvole e quindi ci arriva meno colore per iramento», spiega