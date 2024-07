Automobilismo | l’appuntamento internazionale è alle porte Sarà record di iscrizioni al Rally del Casentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) BIBBIENA Grande attesa per ildelche si terrà venerdì 12 e sabato 13 luglio nella vallata. Ledovevano chiudersi oggi, ma sono state prorogate fino alla mezzanotte di sabato per consentire a tutti gli equipaggi di regolarizzare la loro adesione. E c’è grande fermento per partecipare all’InternationalCup e al MitropaCup. Lo scorso anno i partenti furono 135, ma quest’anno gli organizzatori contano di superare questo tetto. Il flusso di adesioni già pervenuto conferma infatti il grande appeal dell’evento, sempre più di respiro. La Scuderia Etruria è pronta a regalare una 44esima edizione che pare abbia tutte le carte in regola per essere ricordata sul calendario dagli appassionati di motorsport, che arriveranno numerosi inCentocinque chilometri cronometrati, distribuiti su otto prove speciali.