Risparmi fino a 100 euro Spesa meno cara al supermercato con il metodo 6 a 1 | come funziona

(Di martedì 2 luglio 2024) Ormai sono anni che tutto costa di più. Le retribuzioni hanno perso potere d’acquisto a causa dell’inflazione e oggi riempire un carrello dellaporta via molta parte dello stipendio. Secondo i dati dell’Istat, nell’ultimo anno gli italiani si sono impoveriti: le persone in povertà assoluta sono 5,75 milioni, il 9,8% della popolazione, ed è la percentuale più alta registrata negli ultimi 10 anni. Ovviamente a essere colpiti sono soprattutto le famiglieabbienti. La, con l’acquisto dei prodotti alimentari, è lache pesa di più sulle famiglie italiane e secondo diversi studi, il calo dei redditi, ha portato a scegliere di fare lanei discount. La loro quota di mercato in Italia è passata dal 18,9% del 2019 al 23% del 2023.