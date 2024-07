Orban | Ora tregua Zelensky | pace giusta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 13-40 Il presidente unghereseè andato a Kiev per la prima volta da quando la Russia nel 2022 ha invaso l'Ucraina. Il viaggio in qualità di presidente di turno dell'Ue.Ha incontrato per la prima volta il leader urcainoal quale ha detto di "reclamare un cessate il fuoco immediato per accelerare i negoziati di".ha replicato che l'Ucriana, massacrata dalla guerra, ha bisogno "di una". La visita didopo le recenti tensioni legate alla vicinanza con la Russia e l'opposizione alle armi a Kiev.