Euro 2024 ottavi | Romania-Olanda 0-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 19.54 Successo nitido,ai quarti. Gli 'oranje' impongono subito il loro ritmo. Romeni in ripartenza,Man conclude di poco alto. Al 20' diagonale di Gakpo, Nita disattento sul suo palo,avanti. La gara con cambia tema tattico,è sempre la squadra di Koeman a spingere. De Vrij di testa manda fuori da buona posizione,Simons calcia a lato una discreta chance. Van Dijk, di testa su corner, scheggia il palo.Veerman non trova la porta per centimetri. Magia di Gakpo sulla linea di fondo, Malen raddoppia (83') e poi fa anche tris (93').