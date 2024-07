Consigli per la maturità e rap in classe | influencer fanno crescere community su scuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 - Come affrontare l’esame di? Come conquistare una cattedra? Come avvicinare i bambini alla musica? Per condividere gioie e dolori di unain continua trasformazione, tra risate, buonie anche momenti di commozione ci si può lasciare guidare dai prof. Qualche esempio? Come si legge in una nota c’è Vincenzo Schettini, il professore di fisica con oltre due milioni di follower, c’è @maestragiulia91 che usa il rap nelle sue lezioni diprimaria. Sono loro i protagonisti della crescita di una comunità digitale sempre più ampia che in questi ultimi anni si è incontrata a Didacta Italia, la fiera più importante sulla formazione e l’innovazione dellache si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze e che nelle ultime tre edizioni (2022-2024) ha fatto registrare un netto aumento di follower (oltre 20mila ingressi e + 11 mila follower su Instagram), risultato di un progetto didesign di successo realizzato da Wodka, agenzia fiorentina di soluzioni digitali integrate in partnership con Firenze Fiera.