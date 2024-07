Ciclista investito da un’auto | Andrea Fioravanti è morto a quattro mesi dall’incidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Ferrara, 2 luglio 2024 – Il suo cuore si è fermato adall'incidente stradale., pensionato 65enne di Massa Fiscaglia, èsabato mattina senza mai essersi ripreso da quello schianto. Il pensionato, lo ricordiamo, era stato travolto da un'auto in via Argine Ducale, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Il funerale verrà celebrato oggi alle 16 nella parrocchia di Massa Fiscaglia. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta che, con la morte del 65enne, sarà per omicidio stradale. .