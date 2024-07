Boss in incognito | le anticipazioni della puntata in replica su Rai 2

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 luglio 2024)in: leinsu Rai 2, 2 luglio Questa sera, 2 luglio 2024, in prima serata dalle 21.20 va in onda inunadiin. Si trattadell’edizione 2023 che viene ritrasmessa in queste calde serate estive. Alla conduzione confermato Max Giusti. Lo show racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo iad andare in: anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del, sostituendolo in alcune occasioni.