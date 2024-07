Addio Austria di Rangnick la Turchia manda a casa l’ultimo baluardo dei mullah del calcio fumoso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024) In questi giorni l’diè stata il rifugio della nutritissima pattuglia dei disorientati. Dei senza. Quelli per mesi ci hanno ammorbato con la genialità di Spalletti (e chi è, Schiaffino?), ilgeometrico e soprattutto senza alcuna capacità di adattarsi all’avversario. Non sia mai. Alla base di questoc’è proprio l’indifferenza nei confronti dell’altra squadra. Come quegli allenamenti undici contro zero che giustamente il signor Viscidi (coordinatore delle giovanili della Feder) ha definito l’esercitazione più stupida che ci sia. Sono giorni tremendi per idel(libera interpretazione della frase di Antonio Conte in conferenza: «Risultatista? Giochista? Io non sono per il fumo, sono per la praticità”).