L’orbanizzazione di Meloni che fa male all’Europa

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il voto di Giorgiaal Consiglio europeo del 28-29 giugno contro Kaja Kallas e Antonio Costa e la sua astensione su Ursula von der Leyen sono destinati ad avere un impatto potenzialmente destabilizzante sull’impianto politico-istituzionale europeo. Sembra infatti essersi avverata la profezia che circolava in Europa prima delle elezioni italiane del 2022: quella che preconizzava che l’Italia, con l’avvento di Giorgiaalla guida del Paese e sulla scena politica europea, sarebbe diventata una seconda Ungheria. Ma ci sono due osservazioni da fare in merito. La prima è che l’“orbanizzazione” diè avvenuta in maniera molto diversa da come tanti osservatori europei pensavano due anni fa; la seconda, che la responsabilità è condivisa trae il resto della leadership europea.