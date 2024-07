La destra allarma i mercati? Cade la bufala di sinistra | in Francia spread in calo volano le Borse

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Gli analisti, in particolare, sono preoccupati circa la tenuta dei conti pubblici francesi in un contesto già difficile e prevedono che continuerà un periodo di volatilità”. La solita, fino a ieri, campeggiava sui media di, la solita narrazione dei giornali italiani che fomentano il terrore per lache avanza, sia in termini finanziari che perfino psicologici. Negli ultimi giorni, prima del voto indi ieri, che ha segnato la strabordante vittoria del partito di Marine Le Pen, i nostri giornali prima avevano raccontato di “depressioni e insonnie” dei francesi, poi del terrore deiinternazionali, un po’ come accadde prima della vittoria della Meloni in Italia, salvo scoprire poi che non c’era nulla di vero.