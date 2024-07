Justin Bieber indossa di nuovo il suo fidato Rolex Daytona

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) È appena arrivata la notizia:si è unito al partito degli orologi svizzeri. Proprio così. Dopo un periodo di lontananza dalla sua collezione di orologi, un estratto di pura orologeria, il canadese più amato al mondo è tornato a sfoggiare ilCosmograph. Ha acquistato l'orologio nel 2013, alla veneranda età di 19 anni, e da allora l'ha tenuto a lungo al polso anche se ultimamente aveva scelto di nonrlo. Ora il cronografo in oro massiccio è tornato in tutto il suo splendore certificato COSC, pronto a convincere i collezionisti in erba che ogni collezione di orologi seria abbia bisogno di une HaileyPEMA / ipa-agency.net Non ricordi questo particolare orologio? Permettici di rinfrescarti la memoria: chiuso in una cassa da 40 mm in oro giallo 18 carati, presenta un quadrante color champagne, indici di diamanti e un bracciale Oyster in oro abbinato.