Il Napoli e gli obiettivi di mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ile l’interesse (anche) per Buongiorno e Spinazzola: di segito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al, così come lo svincolato Leonardo Spinazzola, liberato dalla Roma. Ilstarebbe provando a chiudere il doppio colpo”. Per Buongiorno, il“Questa sarà infatti la settimana decisiva per chiudere entrambe le trattative. Per Buongiorno, c’è la totale e piena disponibilità del difensore a trasferirsi alla coprte di Antonio Conte. Ilha offerto 30 più 5 milioni di bonus mentre il Torino è fermo sulla richiesta di 40 più 5. la sensazione è che alla fine si chiuderà a metà strada”. Spinazzola “Discorso simile per Spinazzola, reduce dalla chiusura della parentesi con la Roma aperta nel 2019, interrotta dal gravissimo infortunio al tendine d’Achille sinistro rimediato al precedente Europeo nel pieno dello splendore, e poi ricominciata con le ultime due stagioni di continuità”.