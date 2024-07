Il gladiatore 2 ecco le prime foto del cast da Paul Mescal a Joseph Quinn | battaglia all’ultimo sangue

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Vanity Fair ha divulgato leimmagini de Il2, sequel de Ilcon Russell Crowe; il film, sempre diretto da Ridley Scott, vedrà come protagonista il personaggio di Lucio Vero, interpretato nel primo film, in età da bambino, da Spencer Treat Clark, e che qui avrà il volto di. Nelle immagini rese disponibili, vediamo il protagonista intento in unacampale con Marco Acacio, generale romano interpretato da Pedro Pascal, con il quale il nostro eroe si scontrerà lungo tutto il film, anche per proteggere Lucilla (Connie Nielsen). Nelleche seguono troviamo ritratto anche il resto del, da Denzel Washington nei panni di Macrino, un mercante ex schiavo liberato, fino anei panni dell’imperatore Geta e Fred Echinger in quelli dell’imperatore Caracalla.