Giovanni Raspini | Paolina Borghese la mia musa Supestones è un lavoro di squadra

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una creatività senza confini in grado di stupire collezione dopo collezione., ideatore e deus ex machina del marchio globale di argenteria e gioielli in cui le radici della progettazione classica si fondono con gli elementi del design contemporaneo con lo sguardo rivolto al futuro, stupisce il pubblico con il nuovo progetto della Maison toscana. La mostra Superstones – Gioielli dal cuore della Terra è una celebrazione del brand che affascina con trenta creazioni uniche in cui i minerali si sostituiscono alle gemme preziose. L’esposizione itinerante, dopo aver impreziosito gli spazi della Fonderia Napoleonica Eugenia di Milano, ha raggiunto la suggestiva Coffee House di Palazzo Colonna a Roma per terminare il suo percorso a Palazzo Biscari a Catania.