FOTO Ct San Giorgio del Sannio finale play off | sannite ko in Toscana la strada per la A2 è in salita

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidecisamente inper le ragazze del Ct Sandelnellaoff per l’accesso in A2. Nel match di andata dell’atto conclusivo degli spareggi lehanno subito un pesante 4-0 sul campo delle toscane del Tc Castiglionese che ha compromesso in maniera importante la sfida di ritorno in programma il 7 luglio. Alla vigilia erano note le difficoltà di un match contro una delle maggiori candidate al salto di categoria, ma ci si è messa anche un pizzico di sfortuna a rendere ancora più complicata la giornata per le ragazze del presidente Pepe alle quali è girato tutto storto. Nei primi singolari, Sara Milanese (2.2) è stata sconfitta 6/3 7/5 da Giulia Crescenzi (2.2, best ranking n°740 al mondo) mentre Oleksandra Oliynykova (n°398 al mondo) ha subito la stessa sorte (6/3 6/2) contro la croata Iva Primorac (n°432 al mondo).