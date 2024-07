Comune di Baronissi Anna Petta | Varata la nuova Giunta Comunale fondata su esperienza e competenza

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Sono felice di annunciare la formazione delladi. Dopo un attento e inclusivo processo di consultazione con la società civile e le forze politiche, ho formato una squadra equilibrata composta da tre uomini e due donne. Questa “ad ampia percentuale rosa”, a supporto di un Sindaco donna per la prima volta nella storia di, rappresenta un chiaro segnale di cambiamento e un passo significativo verso una maggiore equità di genere. La scelta delle due assessore non è stata dettata da meri obblighi formali, ma dalla loro comprovatae dall’importanza dei ruoli che ricopriranno” esordisce la Sindaca di. “Laè stata selezionata in base a due criteri principali: in primis la fiducia che i cittadini hanno riposto in loro durante le elezioni – sono infatti i cinque più votati, che hanno realizzato importanti performance in termini di preferenze.