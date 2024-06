Note gospel alla pieve Tra ricordo e pacifismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Alle 20.30 nell’area verde delladi Santa Maria in Acquedotto (via Ca’ Mingozzi 9), il coro IntercityTrain Orchestra terrà il tradizionale concerto, ‘In the Name of Love’, in memoria di Massimiliano Cardinale, detto Maci, membro del gruppo prematuramente scomparso nel 2020. "La serata – sottolinea la presidente Maria Grazia Bravi – celebrerà la passione e il talento di Massimiliano che ha lasciato un segno indelebile nel cuori di tutti noi. Sarà un momento all’insegna della bella musica e della commozione ricordando la voce unica di Maci". L’evento è stato reso possibile grazie al contributo di Otoplus, centro audio protesico, che ogni anno sostiene l’iniziativa. Durante la serata, verrà presentato l’inedito ‘Some Nights’, un brano che tratta l’inutilità della guerra, descritta come un futile sacrificio di vite umane.