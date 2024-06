Nicolas la droga e il volo fatale Cinque anni al pusher | la condanna è definitiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Quella "colpa da intendersi come prevedibilità dell’evento", che un anno fa aveva spinto la Corte d’Appello di Milano a confermare la, è diventata: la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Celalettin Susam, turco di 37residente a Porlezza, lo spacciatoreto a 4di carcere per la morte diNardiello. Una sentenza a cui i giudici di Como, e poi quelli di Milano, erano arrivati ricostruendo dettagliatamente la serata che aveva preceduto la morte di, trovato senza vita a 25il 2 marzo 2018 nel giardino di una abitazione privata a Bene Lario. Quella sera Susam aveva venduto una dose alla vittima ed era stato chiamato a rispondere di "morte come conseguenza di altro delitto".