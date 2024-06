Marina di Alberese bus navetta tutti i giorni dalle 9 30 alle 18 30

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Il servizio di bus navette Tiemme da Rispescia everso la spiaggia didida domani si potenzia e diventa giornaliero. Le due navette, con partenza dal centro di Rispescia e dal Centro visite del Parco della Maremma dicon direzionedisaranno attive9.3018.30. "Il servizio, nato dalla sinergia tra il Parco regionale della Maremma e Tiemme Spa – spiega –, rappresenta inoltre un’ulteriore svolta green, grazie ad autobus moderni e alimentati a metano". Il costo del biglietto è di 3 euro per la corsa di andata e ritorno con possibilità di acquisto al bar "Il Parco" in via del Bersagliere 2 ad, al bazar "Nero Azzurro" in piazza Italia a Rispescia e anche all’interno del Centro servizi adi