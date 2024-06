L’Orbetello Book Prize a Lidia Ravera con Un giorno tutto questo sarà tuo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 30 giugno 2024) ORBETELLO – Soddisfazione, entusiasmo e un boom di partecipazione hanno caratterizzato la terza edizione del– Maremma Tuscany Coast, il prestigioso premio letterario internazionale dedicato alla narrativa di qualità. In questi tre giorni, l’evento ha raccolto consensi da parte del pubblico. Il romanzo Untuo di(Bompiani) ha trionfato in questa edizione. Il vincitore è stato decretato dalla giuria del gruppo di selezione, composta dal gruppo Lettori Forti di Orbetello, il gruppo Giovani Lettori dei licei classico e scientifico e dell’istituto nautico, e dal gruppo Amici del Parco della lettura, quest’anno con 100 membri. Su 105 aventi diritto, hanno votato in 98. Lo spoglio delle schede si è tenuto sabato 29 giugno nel Comune di Orbetello.