LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Vauquelin vince in solitaria Pogacar si veste di giallo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.29 Si chiude qui ladella secondadelde, vinta da Kevin. Tadejnuova maglia gialla, ma ottime risposte da parte di Evenepoel e soprattutto Jonas Vingegaard. Appuntamento a domani per la Piacenza-Torino, prima occasione per i velocisti: buon proseguimento con OA Sport! 17.28 Questa la top 10 della generale, Giulio Ciccone entra in top 10: 1 4 ?3 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 25 9:53:30 2 8 ?6 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step ,, 3 16 ?13 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike ,, 4 22 ?18 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost ,, 5 1 ?4 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 10? 0:06 6 5 ?1 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 0:21 7 12 ?5 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,, 8 9 ?1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,, 9 11 ?2 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,, 10 31 ?21 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,, 17.