La Francia corre a votare affluenza record a legislative odierne

(Di domenica 30 giugno 2024) Nizza (), 30 giu. (askanews) – I francesi sono chiamati alle urne dalle 8 di questa mattina per eleggere anticipatamente 577 deputati dell’Assemblea nazionale, che in base alla Costituzione dovrebbero restare in carica cinque anni e che esaminano, votano le leggi e controllano l’azione del governo. Alle 12, l’al primo turno di queste elezioninellacontinentale è del 25,9% ed è già stata definita “storica”, “in 43 anni” e “dal 1981” dai diversi canali della tv francese. Sicuramente un dato in netta crescita rispetto al 2022. Durante le ultime elezionianticipate del 2007: il tasso di partecipazione era del 22,74%. Nella capitale Parigi, l’oggi alle 12 era addirittura il 25,48%, vale a dire il doppio rispetto al 12,8% alla stessa ora del 2022.