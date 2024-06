Bimba di 6 anni azzannata al volto da un cane corso | salvata dalle urla dei genitori Operata allo zigomo e alla mandibola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Castelgerundo (Lodi), 30 giugno 2024 – Unadi seiè stata morsa alda undi proprietà di amici di famiglia. E’ accaduto ieri sera dopo le 20 a Castelgerundo nel Lodigiano. La piccola è stata trasportata in elisocall'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dove ha subito un delicato e lungo intervento, che ha permesso di rimettere a posto loe parte dellache erano stati azzannati dal grosso. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita La bambina, residente a Codogno ma frequenta le scuole di Cavacurta, era insieme aiin una casa via degli Aceri a Castelgerundo ospite di un amico. Il dramma sarebbe mentre la famigliola stava preparandosi a fare ritorno a Codogno: all'improvviso ildei proprietari di casa, animale che pare conoscesse già la bambina, si è rivoltato contro la piccola mordendola ad una guancia.