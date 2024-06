Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024)DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 11.20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALTEZZA TOR VERGATA IN DIREZIONE MONTEPORZIO CATONE. FILE SULLA A1-NAPOLI ALTESSA SAN CESAREO A CAUSA DI LAVORI. PROSEGUENDO SULLA-NAPOLI FILE ALTEZZA VALMONTONE TUTTO VERSO FROSINONE. DISAGI ANCHE SULLA A24-TERAMO: FILE TRA PONTE DI NONA E TIVOLI VERSO CASTEL MADAMA. FILE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA, PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA APRILIANA E VIA VALLELATA VERSO LATINA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA COLOMBO E LA-FIUMICINO. E PROPRIO SULLA-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.