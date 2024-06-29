Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 11:30 (Di sabato 29 giugno 2024) Viabilità DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 11.20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALTEZZA TOR VERGATA IN DIREZIONE MONTEPORZIO CATONE. FILE SULLA A1 Roma-NAPOLI ALTESSA SAN CESAREO A CAUSA DI LAVORI. PROSEGUENDO SULLA Roma-NAPOLI FILE ALTEZZA VALMONTONE TUTTO VERSO FROSINONE. DISAGI ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO: FILE TRA PONTE DI NONA E TIVOLI VERSO CASTEL MADAMA. FILE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO POMEZIA, PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA APRILIANA E VIA VALLELATA VERSO LATINA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA COLOMBO E LA Roma-FIUMICINO. E PROPRIO SULLA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA CON CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 10. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU TARDI Servizio fornito da Astral. E SEMPRE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PER MATERIALI DISPERSI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO VERSO FROSINONE. 20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO CODE PER L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI FIANO-ROMANO IN DIREZIONE ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 09:30 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU TARDI Servizio fornito da Astral. SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA. E SEMPRE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PER MATERIALI DISPERSI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO VERSO FROSINONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2024 ore 08:30 - 20 ERICA TERENZI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA APPIA E PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA’ DELLA PONTINA. 30 – 18. VIABILITÀ DEL 29 GIUGNO 2027 ORE 8. 00 A CIVITEVECCHIA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE, ATTIVO IL DIVIETO DI SOSOTA IN VIA GARIBALDI NELLA FASCIA ORARIA 5-12 NELLE GIORNATE DEL 3 E 4 LUGLIO 2024 DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma