Spero non giochi più con l’Italia giornalista furibondo | attacco al calciatore del Napoli!

(Di sabato 29 giugno 2024)è stata eliminata dalla Svizzera da EURO2024 e sono già iniziate le polemiche, ilsi è scagliato contro undel. Una sconfitta cocente per, che viene battuta 2-0 dalla Svizzera e viene eliminata definitamente di Euro 2024. Ci si aspettava decisamente di più dagli azzurri e dal commissario tecnico, Luciano Spalletti. Proprio in queste ore, a seguito dell’eliminazione, il CT è sotto il bersaglio della critica. Commenti feroci sui social nei confronti dell’allenatore, considerato il maggior responsabile del fallimento della Nazionale. A scagliarsi contro di lui, a sorpresa, non sono solo i tifosi, ma anche alcuni calciatori pare abbiano atteso l’eliminazione delper manifestare il proprio disappunto nei confronti di Spalletti.