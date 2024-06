Spalletti | Non mi dimetto sono tranquillissimo nel giocarmela

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) La conferenza stampa di Luciano, commissario tecnico dell’Italia pochi minuti dopo il fischio finale del match contro la Svizzera perso 2-0.in conferenza Te la senti di essere ancora il ct di questa Nazionale? Che futuro ha questa squadra?“E’ una domanda normale, ci sta. Personalmente non mi cambia nulla. Non mi. Mi sento responsabile per quello che è successo, i calciatori li ho scelti io, ed è chiaro chein un percorso dove devo fare delle conoscenze. Noncontento della partita che abbiamo disputato, nemmeno di quella contro la Spagna.soddisfatto parzialmente delle altre due gare, ma in queste siamo stati sottolivello. L’altra volta credevo di essere responsabile per averli fatti allenare, stavolta li ho fatti recuperare e ho cambiato anche la squadra.