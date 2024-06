Ex Napoli arriva l’annuncio sul futuro | cambia squadra a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) In casa, in attesa di nuovi arrivi, bisogna registrare delle novità per quanto riguarda un ex calciatore partenopeo. Dopo la stagione deludente dell’anno scorso del suo, Aurelio De Laurentiis ha deciso di compiere dei profondimenti. Il primo è stato quello di chiamare Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo azzurro, mentre poi èto l’ingaggio di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, sarà la guida tecnica partenopea per i prossimi tre anni. Già al momento della sua conferenza stampa di presentazione, avvenuta una settimana fa a Palazzo Reale, Antonio Conte ha ribadito di avere l’ultima parola su chi andrà via o meno dal. Al netto di Victor Osimhen, visti gli accordi precedenti presi tra il nigeriano e De Laurentiis, il tecnico pugliese ha nelle ‘sue mani’ il destino di tutto il parco giocatori azzurro.